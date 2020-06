पेट्रोल-डीजल: कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन, सिद्धारमैया ने चलाई साइकिल

विज्ञापन

Delhi: Members of Delhi Pradesh Congress Committee detained by police while protesting near IP College against continuous hike in fuel prices. pic.twitter.com/2vLhaJruwo — ANI (@ANI) June 29, 2020

Bengaluru: Congress leader and former Karnataka CM Siddaramaiah rides a bicycle from his residence to reach Minsk Square, to participate in party's protest against the hike in fuel prices. pic.twitter.com/DTo8eMzwJR — ANI (@ANI) June 29, 2020

Patna: Congress workers ride bicycles, bullock cart and horse cart as a mark of protest against the increase in fuel prices. #Bihar pic.twitter.com/uvcYPJd1sL — ANI (@ANI) June 29, 2020

देश में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, कर्नाटक में तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आईपी कॉलेज के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका।वहीं, बंगलूरू में भी तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली। कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम सिद्धारमैया अपने निवास स्थान से साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन की जगह पहुंचे।बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल, बैलगाड़ी के जरिए तेल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध किया।उधर, ओडिशा में भी कांग्रेस राज्यभर में सोमवार और मंगलवार को प्रदर्शन करेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी।विधायक सुरेश कुमार राउत्रे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ता सभी जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे।