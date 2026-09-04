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टीएमसी के बागी 20 सांसदों को राहत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया बड़ा फैसला

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 04 Sep 2026 02:14 PM IST







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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने TMC के बागी और नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया यानी (NCPI) के 20 सांसदों को बड़ी राहत दी है। अब इन सांसदों को 22 सितंबर तक अपना जवाब देना होगा। ... और पढ़ें

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