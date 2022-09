Maharashtra : छत्रपति शिवाजी के वंशज भोसले का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवाजी राजे भोसले का पुणे में निधन हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है।

शिवाजी राजे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी की 12 वीं पीढ़ी के सदस्य थे। उनका पुणे के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। वे 75 साल के थे। शिवाजी राजे भोसले ने 12 सितंबर को अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा, ‘वे गतिशील और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे सतत लोगों के संपर्क में रहते थे। उन्होंने सतारा के विकास में अहम भूमिका निभाई। मैं परिजनों, मित्रों व समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।'

Prime Minister Narendra Modi extends condolences on the demise of Chhatrapati Shivajiraje Bhosale, a descendent of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He died on September 12th in Pune, Maharashtra. pic.twitter.com/Dwm8BMTNQE