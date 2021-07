मायूसी: कैबिनेट की आज होने वाली बैठक रद्द, सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता बहाली पर होनी थी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों बीच सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार यानी आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभों को फिर से बहाल करने पर फैसला लिया जा सकता था।

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and Cabinet meetings that were scheduled today have been cancelled