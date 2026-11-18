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कोलकाता में चोरबागान दुर्गा पूजा भगदड़ मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के वॉयस सैंपल एकत्र किए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बुधवार को प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम में यह कार्रवाई की। यह प्रक्रिया एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूरी की गई। पुलिस यह स्थापित करना चाहती है कि पंडाल गिरने की चेतावनी वाली सार्वजनिक घोषणा किसने की थी। यह घोषणा 17 अक्तूबर की शाम को की गई थी। उस समय पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। घोषणा में कथित तौर पर कहा गया था कि पंडाल की संरचना गिर रही है। पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि इस संदेश से आगंतुकों में दहशत फैल गई। इसी दहशत के कारण अचानक भगदड़ मच गई। इस घटना में 19 लोगों की जान चली गई थी। कम से कम 25 अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।