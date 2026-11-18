कोलकाता भगदड़ की जांच तेज: पुलिस ने दो आरोपियों के वॉयस सैंपल लिए, 19 लोगों की मौत मामले में अब तक क्या हुआ?
पीटीआई, कोलकाता Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 18 Nov 2026 10:05 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के वॉयस सैंपल लिए हैं। इनका मिलान पंडाल गिरने की चेतावनी वाले लाउडस्पीकर के ऑडियो से किया जाएगा। पुलिस को शक है कि इस घोषणा से लोगों में दहशत फैली और भगदड़ मची। हादसे में 25 लोग घायल हुए थे। मामले में अब तक नौ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
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विस्तार
कोलकाता में चोरबागान दुर्गा पूजा भगदड़ मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के वॉयस सैंपल एकत्र किए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बुधवार को प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम में यह कार्रवाई की। यह प्रक्रिया एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूरी की गई। पुलिस यह स्थापित करना चाहती है कि पंडाल गिरने की चेतावनी वाली सार्वजनिक घोषणा किसने की थी। यह घोषणा 17 अक्तूबर की शाम को की गई थी। उस समय पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। घोषणा में कथित तौर पर कहा गया था कि पंडाल की संरचना गिर रही है। पुलिस अधिकारियों को संदेह है कि इस संदेश से आगंतुकों में दहशत फैल गई। इसी दहशत के कारण अचानक भगदड़ मच गई। इस घटना में 19 लोगों की जान चली गई थी। कम से कम 25 अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।
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आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी
वॉयस सैंपल कुणाल मजूमदार उर्फ कालिया और संजीव राहा उर्फ सेंटू के लिए गए। ये दोनों भगदड़ की घटना के संबंध में गिरफ्तार किए गए हैं। संजीव चोरबागान पूजा समिति के कोषाध्यक्ष थे। वह घोषणाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति थे। घटना के बाद फरार रहने पर उन्हें नादिया जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस बाद में उन्हें घटनास्थल पर ले गई और घटनाओं के क्रम का पुनर्निर्माण किया।
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घोषणा की भूमिका और जांच
कुणाल दूसरे संदिग्ध उद्घोषक थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सेंटू ने घटना से ठीक पहले कुणाल से कहा था कि वह अंदर जा रहा है। इसका मतलब पूजा समिति के सदस्यों के बैठने की जगह से था। इसके बाद कुणाल ने घोषणा का काम संभाला। जांचकर्ता अब कुणाल की घोषणा के समय की जांच कर रहे हैं। वे भगदड़ से उसके संभावित संबंध का पता लगा रहे हैं।
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साक्ष्य और आगे की कार्रवाई
वॉयस सैंपल की जांच सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर की गई घोषणा के ऑडियो से मिलान करने के लिए की जाएगी। घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज भी जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि भगदड़ से पहले चेतावनी कब और किन परिस्थितियों में दी गई थी। पुलिस ने जांच के तहत दोनों आरोपियों से वॉयस सैंपल लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।
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आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी
वॉयस सैंपल कुणाल मजूमदार उर्फ कालिया और संजीव राहा उर्फ सेंटू के लिए गए। ये दोनों भगदड़ की घटना के संबंध में गिरफ्तार किए गए हैं। संजीव चोरबागान पूजा समिति के कोषाध्यक्ष थे। वह घोषणाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति थे। घटना के बाद फरार रहने पर उन्हें नादिया जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस बाद में उन्हें घटनास्थल पर ले गई और घटनाओं के क्रम का पुनर्निर्माण किया।
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घोषणा की भूमिका और जांच
कुणाल दूसरे संदिग्ध उद्घोषक थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सेंटू ने घटना से ठीक पहले कुणाल से कहा था कि वह अंदर जा रहा है। इसका मतलब पूजा समिति के सदस्यों के बैठने की जगह से था। इसके बाद कुणाल ने घोषणा का काम संभाला। जांचकर्ता अब कुणाल की घोषणा के समय की जांच कर रहे हैं। वे भगदड़ से उसके संभावित संबंध का पता लगा रहे हैं।
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साक्ष्य और आगे की कार्रवाई
वॉयस सैंपल की जांच सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर की गई घोषणा के ऑडियो से मिलान करने के लिए की जाएगी। घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज भी जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि भगदड़ से पहले चेतावनी कब और किन परिस्थितियों में दी गई थी। पुलिस ने जांच के तहत दोनों आरोपियों से वॉयस सैंपल लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।