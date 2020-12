हैदराबाद में खेला गया 'जातिवाद' का क्रिकेट, सिर्फ ब्राह्मणों को खेलने की इजाजत

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर काफी वायरल हो रहे हैं। इन पोस्टर्स पर ब्राह्मण क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र है, जो 25 और 26 दिसंबर को हैदराबाद के नागोल स्थित बीएसआर क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इन पोस्टरों में चौंकाने वाली बात यह थी कि टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ आईडी प्रूफ लाने को कहा गया। वहीं, पोस्टर में साफतौर पर यह लिखा था कि दूसरी जाति का कोई भी व्यक्ति इस टूर्नामेंट में खेल नहीं पाएगा।

A exclusive tournament to assert the #brahmin_merit with the support of the brahmin State. pic.twitter.com/uqoIBJF1a9