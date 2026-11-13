यूपी चुनाव: ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से अखिलेश-मायावती की बढ़ेगी चिंता; भाजपा को मिल सकता है फायदा

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बृहस्पतिवार को इन दो दलों के बीच हुआ औपचारिक गठबंधन का एलान भाजपा के लिए राहत के संकेत हैं। वह इसलिए कि इस गठबंधन का फोकस मुख्य रूप से मुसलमान और दलितों में जाटव बिरादरी है, जो बीते कई चुनावों से भाजपा को हराने के लिए अलग-अलग सपा-बसपा के साथ टिकी रही है। बीते लोकसभा चुनाव में सपा को अपने पक्ष में यादव-मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और भाजपा के गैर-यादव ओबीसी, गैर-जाटव दलित वोट बैंक में बिखराव का लाभ मिला था। भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि इस गठबंधन के कारण मुस्लिम प्रभाव वाली कई सीटों पर होने वाली त्रिकोणीय लड़ाई उसके लिए लाभ का सौदा होगी।बीते चुनाव में ओवैसी अपने दम पर मैदान में उतरे थे। बावजूद इसके उनकी पार्टी ने मुस्लिम प्रभाव वाली रामनगर, औराई, कुरसी, सुल्तानपुर, नकुड़, मुरादाबार शहर और शाहगंज में सपा की हार का रास्ता तैयार किया। इन सीटों पर हुए नजदीकी मुकाबले में सपा की जितनी वोटों से हार हुई, उससे अधिक वोट एआईएमआईएम के उम्मीदवार को मिले। विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी और आजाद की पार्टी ने कुंदरकी और मीरापुर सीट पर सपा को जहां हार का रास्ता दिखाया, वहीं बसपा के लिए भी खतरे की घंटी बजाई। इनकी निगाहें अखिलेश के पीडीए पर ही टिकी हैं। ओवैसी-आजाद पहली बार मीम-भीम की एकता के नारे के साथ एकजुट हुए हैं।चुनाव दर चुनाव बसपा के जनाधार में गिरावट के कारण उसका दलित वोट बैंक असमंजस में है। पहले पार्टी का वोट बैंक जाटव और गैर-जाटव में बंटा। अब मायावती के स्वजातीय चंद्रशेखर आजाद उनकी सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार को मिले महज 1.33 फीसदी के मुकाबले चंद्रशेखर को मिले 51.19 फीसदी वोट इस बात का संकेत है कि दलित बिरादरी नए चेहरे की तलाश में है। विधानसभा उपचुनाव में कुंदरकी में आजाद समाज पार्टी तीसरे जबकि बसपा के उम्मीदवार पांचवें स्थान पर रहे थे।