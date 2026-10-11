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कनाडा का 300 सदस्यीय व्यापार दल आज भारत आएगा: 30 साल में सबसे बड़ा मिशन; कारोबार बढ़ाने की क्या है योजना?

एजेंसी, ओटावा। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 11 Oct 2026 05:01 AM IST

सार कनाडा का 300 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल आज भारत पहुंचेगा। तीन दशक से अधिक समय में यह कनाडा का सबसे बड़ा व्यापार मिशन है। दोनों देश विमानन, कृषि और स्वच्छ तकनीक जैसे क्षेत्रों में कारोबार व निवेश बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से ज्यादा करने का लक्ष्य है। ऐसे में क्या इस दौरे से आर्थिक साझेदारी समझौते की बातचीत को भी रफ्तार मिलेगी? पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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