बंगाल: कोलकाता नगर निगम चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, परिसीमन विवाद सुलझने तक जारी नहीं होगी अधिसूचना
पीटीआई, कोलकाता। Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 06 Nov 2026 01:33 PM IST
विज्ञापन
पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वार्डों के परिसीमन से जुड़ी याचिका का निपटारा होने तक चुनाव की अधिसूचना जारी न की जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल कोलकाता नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। अदालत में वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने से रोक दिया है।
खबर अपडेट की जा रही है.....
विज्ञापन
खबर अपडेट की जा रही है.....