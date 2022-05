{"_id":"62897529c6c9cf23711eeb8c","slug":"bmc-sent-notice-to-mp-navneet-rana-for-the-second-time-sought-reply-in-seven-days-on-illegal-construction-in-the-flat","type":"story","status":"publish","title_hn":"BMC Notice: बीएमसी ने सांसद नवनीत राणा को दूसरी बार भेजा नोटिस, फ्लैट में अवैध निर्माण पर सात दिन में मांगा जवाब ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 22 May 2022 04:56 AM IST