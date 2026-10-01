भाजपा के निशाने पर क्यों आए राहुल गांधी?: राजीव चंद्रशेखर का तंज- वे खुद को युवाओं का मसीहा और रक्षक मानते हैं

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भाजपा नेता ने कहा, 'वे आपको यह बताना भूल जाते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कांग्रेस शासित राज्य—केरल—में है।' राहुल गांधी दावा करते हैं कि ईवीएम को सुनियोजित तरीके से हैक किया जाता है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। राहुल गांधी का दावा है कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है, जो बात बार-बार गलत साबित हुई है।'राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। जबकि 7.8% की दर से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार अदाणी और अंबानी के लिए काम करती है। जबकि अदाणी और अंबानी के सबसे बड़े दोस्त इन चार राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पुलवामा हमला सरकार ने चुनाव के लिए प्रायोजित किया था। उन्होंने कहा कि बालाकोट (एयरस्ट्राइक) हुआ ही नहीं!'हाल ही में भी चुनाव आयोग मामले पर भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ तीखा हमला बोला था। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता पाना चाहती है और उसके लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। राहुल गांधी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, राहुल गांधी के निशाने पर हैं। यही वजह है कि विपक्ष, चुनाव आयोग के खिलाफ देश व्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है।