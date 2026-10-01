गुजरात: ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत बच्चों के बीच पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, नन्हों संग बिताया स्नेहभरा पल

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बोपल आंगनबाड़ी-6 में बच्चों को फल और सुखड़ी का वितरण किया। इसके अलावा, गर्भवती एवं स्तनपाल कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 महीने से 3 वर्ष आयु के बच्चों को टेक होम राशन (टीएचआर) का भी वितरण किया गया।मुख्यमंत्री ने बच्चों को खिलौने वितरित कर उन पर अपना स्नेह बरसाया। मुख्यमंत्री ने बोपल आंगनबाड़ी-6 का निरीक्षण किया और बच्चों के लिए सुविधाओं और गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इसके अलावा, उन बच्चों को ‘पोषण चैंपियन’ अवॉर्ड भी दिया गया, जिनका पोषण स्तर ऊंचा और सामान्य पाया गया।मुख्यमंत्री ने बच्चों और अभिभावकों के साथ सहज संवाद किया। कार्यक्रम में शहर के महापौर हितेशभाई बारोट, कलेक्टर भव्य वर्मा, उप महापौर अंजूबेन शाह, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी महानगर पालिका के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में अभिभावक और बच्चे मौजूद रहे।