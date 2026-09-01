राहुल पर भाजपा हमलावर: रविशंकर प्रसाद ने कहा- देश की छवि को कर रहे धूमिल, पीएम ने चुनौतियों को अवसर में बदला

Delhi: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "People don't take him seriously, but there is one country that is heavily influenced by all his comments—and that country's name is Pakistan. They take all such comments from him and highlight them, saying, 'The LoP (Leader of Opposition)… pic.twitter.com/sAHJTPz7ZX विज्ञापन September 1, 2026

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Delhi: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "I want to tell you a bit more. I am deliberately talking about the global crisis. Look back at 2013—many experienced journalists are sitting here. What was India's economy back then? 'Fragile Five'. Policy paralysis. That was India's… pic.twitter.com/3ehQZ7y5FI — IANS (@ians_india) September 1, 2026

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, BJP leader Ravi Shankar Prasad, says, "Today is a very encouraging day. The latest report shows that India’s GDP growth stood at 7.8 per cent in the April-June 2026 quarter. The figure of 7.8 per cent is particularly significant… pic.twitter.com/EkZ3Aupwls — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026

'मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। मैं जान-बूझकर ग्लोबल संकट के बारे में बात कर रहा हूं। 2013 पर नजर डालिए; यहां कई अनुभवी पत्रकार बैठे हैं। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? 'फ्रैजाइल फाइव'। पॉलिसी पैरालिसिस (नीतियों में ठहराव)। भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी ही थी। और आज, मैं आपके साथ एक निजी अनुभव साझा करना चाहता हूं। 2013 में, मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार के लिए न्यूयॉर्क गया था। उस समय, मैं राज्यसभा में विपक्ष का उप-नेता था। जब लोगों को पता चला कि मैं वहां आया हूं, तो कई निवेशक, अमेरिकी और भारतीय-अमेरिकी दोनों; गहरी चिंता के साथ मुझसे मिलने आए। उन्होंने पूछा, 'क्या हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? क्या भारत में हमारा पैसा डूब जाएगा?' मैंने उनसे कहा, 'चिंता मत कीजिए, हम सत्ता में आने वाले हैं और हम सब कुछ ठीक कर देंगे।' तो, 'फ्रैजाइल फाइव' से 7.8% तक का सफर'।प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आज का दिन बहुत उत्साहजनक है। ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही। 7.8 प्रतिशत का यह आंकड़ा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसी दौरान खाड़ी क्षेत्र में संकट गहरा गया था। तेल की सप्लाई, सप्लाई चेन में रुकावट और ग्लोबल इकॉनमी में अनिश्चितता को लेकर चिंताएं थीं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद, भारत की इकॉनमी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। मैं आपके सामने बहुत विनम्रता से यह कहना चाहता हूं... इसी दौरान कनाडा में ग्रोथ लगभग 1.5 प्रतिशत, जर्मनी में 1 प्रतिशत और यूके में 2.1 प्रतिशत रही। मलयेशिया में यह लगभग 6 प्रतिशत थी, जबकि दक्षिण कोरिया में ग्रोथ लगभग 3.7 प्रतिशत रही। अमेरिका में भी ग्रोथ लगभग 2 प्रतिशत रही। तो, आप अंतर देख सकते हैं... खाड़ी संकट, युद्धों, होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी समस्याओं और तेल की आवाजाही में रुकावटों के कारण दुनिया भर में मुश्किलें हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद, देखिए भारत कहां खड़ा है और बाकी दुनिया कहां खड़ी है। आज, मैं भारत के आर्थिक प्रबंधन को बधाई और सराहना देना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी उनकी दूरदर्शिता, समझदारी और नेतृत्व के लिए पूरे दिल से बधाई देता हूं'।