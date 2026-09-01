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Hindi News ›   Video ›   India News ›   PM Modi's Strong Comment On Terror At SCO infront of Shehbaz Sharif

एससीओ समिट 2026: पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ की धज्जियां उड़ा दीं, आतंकवाद पर...

Tue, 01 Sep 2026 03:06 PM IST
Pallavi Kashyap वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 01 Sep 2026 03:06 PM IST
PM Modi's Strong Comment On Terror At SCO infront of Shehbaz Sharif
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने खरी-खरी बातें कहीं।
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