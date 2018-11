केरल सरकार के विरोध में बीजेपी का सबरीमाला संरक्षण रथ यात्रा, येदियुरप्पा दिखाएंगे हरी झंडी  

{"_id":"5be3db2bbdec2269a2078afd","slug":"bjp-sanrakshan-rath-yatra-against-kerala-government-yaddyurappa-to-show-flag","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0947\u0930\u0932 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0935\u093f\u0930\u094b\u0927 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0940\u091c\u0947\u092a\u0940 \u0915\u093e \u0938\u092c\u0930\u0940\u092e\u093e\u0932\u093e \u0938\u0902\u0930\u0915\u094d\u0937\u0923 \u0930\u0925 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e, \u092f\u0947\u0926\u093f\u092f\u0941\u0930\u092a\u094d\u092a\u093e \u0926\u093f\u0916\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947 \u0939\u0930\u0940 \u091d\u0902\u0921\u0940 \u00a0","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

विज्ञापन

#Sabarimala Rath Yatra that begins from Mattur today will reach Sabarimala on 30th. Our culture has always given prominence to women&treated them with respect. It's all because of Kerala govt&its failure to handle the case before SC that situation has become tensed:BS Yeddyurappa pic.twitter.com/QLIzboLdG7 — ANI (@ANI) November 8, 2018

More than 90% of women are protesting against it. It is high time, Kerala CM takes necessary action and approach the Supreme Court to stop entry of women to the temple. Our party is not opposing SC's verdict but people's emotions should be respected: BS Yeddyurappa,BJP #Karnataka pic.twitter.com/SmQguLQKnw — ANI (@ANI) November 8, 2018

I don't agree, whoever has done wrong should be prosecuted. Everything should be done according to law and order: BS Yeddyurappa,Karnataka BJP Chief when asked "if state govt is targeting Janardhan Reddy after huge margin win in Bellary". pic.twitter.com/6SkY9O0HDM — ANI (@ANI) November 8, 2018

खास बात ये भी है कि केरल सरकार जहां अदालत के फैसले को हर हाल में लागू करने की बात कर रही है। वहीं, बीजेपी और अन्य दल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। इस कड़ी में बीजेपी ने दूसरे चरण के आंदोलन के तहत रथयात्रा के आयोजन का ऐलान किया था।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर जारी विरोध अब सियासी रंग ले चुका है। सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी महिलाओं द्वारा ही प्रवेश पर विरोध को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुरुवार से कर्नाटक से सबरीमाला मंदिर तक सबरीमाला संरक्षण रथ यात्रा निकालने जा रही है। कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा इस रथयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।येदियुरप्पा ने बताया कि मत्तूर से आज शुरू होने वाली यात्रा 30 नवंबर को सबरीमाला पहुंचेगी। येदियुरप्पा ने महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर कहा कि हमारी संस्कृति में औरतों का सम्मान सर्वोपरि है। इस गंभीर स्थिति के लिए केरल सरकार जिम्मेदार है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को ठीक से नहीं रख पाई।एक और ट्वीट में येदियुरप्पा ने कहा कि अब जरूरी है कि केरल सरकार महिलाओं के प्रवेश मामले पर कोई कदम उठाये और सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील करे ताकि महिलाओं के प्रवेश पर कोर्ट अपना फैसला पलटते हुए रोक लगा दे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं करती, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए।सबरीमाला पर भाजपा का रूख बता रहे येदियुरप्पा से जनार्दन रेड्डी को लेकर पूछा गया ' क्या राज्य सरकार बेल्लारी से बड़े अंतर से जीते जनार्दन रेड्डी पर निशाना साध रही है? इस पर येदियुरप्पा ने कहा- 'मैं इससे सहमत नहीं,अगर कोई कानून तोड़े तो उसे सजा मिलनी चाहिए । सब कुछ कानून व्यवस्था के मुताबिक ही होना चाहिए।'