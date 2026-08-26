सुप्रीम कोर्ट: बहन की शादी में कश्मीर जाना चाहते हैं यूएस में रहने वाले खालिद, अदालत ने केंद्र से क्या पूछा?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 26 Aug 2026 06:11 PM IST
सार
अमेरिका में रहने वाले ओसीआई कार्डधारी खालिद जहांगीर काजी जम्मू-कश्मीर में अपनी बहन के परिवार की शादी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र ने उनके ओसीआई कार्ड को 2023 में रद्द कर दिया था। आइए, विस्तार से जानते हैं कि सरकार ने यह कार्रावई क्यों की? उन पर पहले कौन से आरोप लगे थे?
विज्ञापन
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले खालिद जहांगीर काजी की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर जाकर अपनी बहन के परिवार की शादी में शामिल होने की अनुमति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई की। काजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल शादी में शामिल होना है और वह अपनी उम्र को देखते हुए परिवार से मिलना चाहते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
काजी को जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति क्यों चाहिए?काजी ने अपनी याचिका में जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति मांगी है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि काजी चिकित्सक हैं और पहले भी भारत आ चुके हैं। उनकी उम्र 82 वर्ष है और उनके रिश्तेदार भी उम्रदराज हैं। इसलिए प्रस्तावित यात्रा उनके लिए कश्मीर में परिवार के सदस्यों से मिलने का आखिरी अवसर हो सकती है। वकील ने यह भी कहा कि काजी यह लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं कि भारत में रहने के दौरान वह किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
विज्ञापन
सरकार ने काजी का ओसीआई कार्ड क्यों रद्द किया था?काजी का ओसीआई कार्ड सरकार ने मई 2023 में रद्द कर दिया था। उन पर ‘पाकिस्तान समर्थक प्रचार’ में शामिल होने और कश्मीरी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप लगाए गए थे। सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई को भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े कारणों से जोड़ा था। इसके साथ ही उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी उन पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार में शामिल होने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन