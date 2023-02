Meeting: भाजपा संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी-जेपी नड्डा मौजूद; यूनियन बजट 2023 के दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक के लिए संसद पहुंचे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूनियन बजट 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भाजपा संसदीय दल की बैठक में पहुंचे।

