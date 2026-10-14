अकोइजम की बढ़ीं मुश्किलें: भाजपा महिला मोर्चा एनसीडब्ल्यू को देगा ज्ञापन, कांग्रेस सांसद पर क्या हैं आरोप?

विज्ञापन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया के. राहटकर से मुलाकात करेगा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ( जेएनयू ) की 11 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपेगा। इस प्रतिनधिमंडल की अगुवाई महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रूप कुमारी चौधरी कर रही हैं। प्रतिनिधिमंडल का यह कदम अकोइजम के खिलाफ लगे आरोपों और यौन उत्पीड़न की रोकथाम ( पीओएसएच ) ढांचे के तहत जांच के बाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के फैसले को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आया है। जेएनयू ने आरोपों की जांच के बाद अपनी आंतरिक समिति द्वारा कड़ी सजा की सिफारिश के मद्देनजर नौ अक्तूबर को अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया।