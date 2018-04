बच्चियों के साथ हुई इस घटना की पार्टी पहले ही निंदा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को गुमराह किया गया है। उन्हें समझना होगा कि कभी भी एक तरफ की बातें सुनकर कार्रवाई नहीं की जाती है इस देश में कानून है जो अपना काम कर रहा है।

A fair probe was done in #Kathuacase. SIT was formed and 6-7 people were arrested. Also, I would like to say it on record that the Jammu Bar Association president BS Slathia was the polling agent of Ghulam Nabi Azad ji: Meenakshi Lekhi,BJP pic.twitter.com/0A2OCT3vgs