BJP Meeting: जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक खत्म, अमित शाह भी रहे मौजूद

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक देर रात खत्म हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठनात्मक और राजनीतिक मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा महासचिव (संगठन) बीएल संतोष भी शामिल हुए। साल के अंत तक पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मैराथन बैठक हुई थी, जिसके बाद यह बैठक बुलाई गई थी।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah leaves from BJP headquarters in Delhi after concluding a meeting with party national president JP Nadda and party's national General Secretary BL Santosh. pic.twitter.com/5K9Tv0bl37