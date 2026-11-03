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'देश जलाने को तैयार हैं राहुल गांधी': भाटिया बोले- हिंसक प्रदर्शन भारतीयों के स्वभाव में नहीं, विवाद क्यों?

Tue, 03 Nov 2026 01:51 PM IST
राकेश कुमार एएनआई, नई दिल्ली।
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 03 Nov 2026 01:51 PM IST
सार

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र का गला घोंटने और देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं और हिंसक प्रदर्शनों को स्वीकार नहीं करते। भाटिया ने सत्ता की चाहत को लेकर राहुल गांधी की तुलना एक वेब सीरीज के किरदार से भी की।

 

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BJP Gaurav Bhatia Attacks Rahul Gandhi Over Democracy Anarchy and Violent Protests
गौरव भाटिया, भाजपा प्रवक्ता - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने और देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता बन गए हैं, जो लोकतंत्र का गला घोंटकर अराजकता लाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति हिंसक विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाली है। भाटिया ने कहा कि भारत और भारतीय अराजकता तथा हिंसक प्रदर्शनों को पसंद नहीं करते। देश के लोगों का संविधान में विश्वास है और वे अराजकता को कुचल देते हैं।
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'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च का किया जिक्र
गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी की राजनीति को देखा है। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी सोमवार को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च में हिस्सा लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भाटिया ने कहा कि इन मार्चों का उद्देश्य देश में लोकतंत्र और सांविधानिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करना है। उन्होंने कहा कि हिंसक प्रदर्शन भारतीयों की प्रकृति और उनके मूल्यों का हिस्सा नहीं हैं।
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'सत्ता के लिए पूरा देश जलाने को तैयार हैं राहुल गांधी'
भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक लोकप्रिय वेब सीरीज के किरदार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उस किरदार की तरह राहुल गांधी भी सत्ता के प्रति जुनूनी हैं। भाटिया ने सीरीज के किरदार के संवाद का हवाला देते हुए कहा कि वह सत्ता पाने के लिए पूरा देश जलाने तक को तैयार है और राख का राजा बनकर भी शासन करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज नेता प्रतिपक्ष की सोच भी ऐसी ही है। भाटिया ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष कहने में भी शर्म आती है।
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