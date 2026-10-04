राज्यसभा चुनाव: भाजपा ने दो सीटों पर उतारे उम्मीदवार, उत्तराखंड से दिनेश आर्या, जानें बंगाल से किसे मिला टिकट?

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12 सीटों पर 16 अक्टूबर को होगा मुकाबला

राज्यसभा की इन सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, जहां 10 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं उत्तराखंड की एक सीट के लिए भी चुनाव होगा। इन दोनों राज्यों के मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। विज्ञापन



बंगाल की सीट पर उपचुनाव

पश्चिम बंगाल में होने वाला चुनाव बाकी सीटों से थोड़ा अलग है। यहां एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। भाजपा ने इस सीट के लिए रुक्मिणी मल्लिक को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के इस फैसले को पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसकी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। विज्ञापन विज्ञापन



उत्तराखंड से दिनेश आर्य पर भरोसा

उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने दिनेश आर्य के नाम का ऐलान किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। अब चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ राजनीतिक हलचल भी बढ़ने की उम्मीद है।



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चुनावी तस्वीर पर सबकी नजर

राज्यसभा चुनाव में अलग-अलग राज्यों की विधानसभा में दलों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों की जीत तय होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण इस चुनाव को खास बनाते हैं। भाजपा के उम्मीदवारों के एलान के बाद अब दूसरे दलों की ओर से उम्मीदवारों के नाम और उनकी रणनीति पर भी नजर रहेगी। राज्यसभा की इन सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, जहां 10 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं उत्तराखंड की एक सीट के लिए भी चुनाव होगा। इन दोनों राज्यों के मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है।पश्चिम बंगाल में होने वाला चुनाव बाकी सीटों से थोड़ा अलग है। यहां एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। भाजपा ने इस सीट के लिए रुक्मिणी मल्लिक को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के इस फैसले को पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसकी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने दिनेश आर्य के नाम का ऐलान किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। अब चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ राजनीतिक हलचल भी बढ़ने की उम्मीद है।ये भी पढ़ें: 'महाराष्ट्र में एसआईआर पूरी तरह से रद्द हो': गर्जना मार्च में गरजे राज ठाकरे, बोले- बैलेट पेपर से हो चुनाव राज्यसभा चुनाव में अलग-अलग राज्यों की विधानसभा में दलों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों की जीत तय होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण इस चुनाव को खास बनाते हैं। भाजपा के उम्मीदवारों के एलान के बाद अब दूसरे दलों की ओर से उम्मीदवारों के नाम और उनकी रणनीति पर भी नजर रहेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक और उत्तराखंड से दिनेश आर्य को मैदान में उतारा है। दोनों नामों पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मुहर लगाई है। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, उत्तराखंड की एक सीट और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव शामिल है।