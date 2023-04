Karnataka: 'भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान जहां था, वहीं रह गया', जेपी नड्डा ने कर्नाटक में भरी हुंकार

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को हुबली पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि पहले जब भी दुनिया का कोई देश भारत की बात करता था तो भारत और पाकिस्तान कहता था। आज दुनिया का कोई भी देश भारत की बात करता है तो साथ में पाकिस्तान की बात नहीं करता है, क्योंकि भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान जहां था, वहीं रह गया। आज दुनिया में सारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से आगे बढ़ रही है। आज ये हमारी ताकत है।

#WATCH | "De-hyphenation of India and Pakistan. Whenever any country spoke of India, it used to say "India-Pakistan." Today, none of the countries mentions Pakistan, when it speaks of India. It's because India moved ahead and Pakistan remained where it was..," says BJP national… pic.twitter.com/9ObeDpKuuT