Big Decision: 18 से 59 साल के लोगों को कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक, 15 जुलाई से विशेष अभियान

देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 18-59 साल के लोगों को कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक (free precaution doses) देने का फैसला किया है। 15 जुलाई से इसके लिए विशेष अभियान शुरू होगा। 75-दिवसीय इस अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त अतिरिक्त खुराक दी जाएगी।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "...It has been decided that from 15th July 2022 till the next 75 days, all citizens above 18 years of age will be given booster doses free of cost...This facility will be available at all government centres..."#COVID19 pic.twitter.com/kZSOqHZQLg