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भाई दूज: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, बताया भाई-बहन के रिश्ते का महत्व

Wed, 11 Nov 2026 09:04 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 11 Nov 2026 09:04 AM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस त्योहार को भाई-बहन के बीच प्रेम, आत्मीयता और गहरे रिश्ते की मिठास का प्रतीक बताया। साथ ही सभी के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

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Bhai Dooj Prime Minister Modi extends greetings nation highlights the significance the bond between siblings
पीएम मोदी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों को भाई दूज की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाई-बहन के बीच गहरे रिश्ते की मिठास और आत्मीयता का प्रतीक है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? 
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा, 'देश भर के मेरे सभी परिवारजनों को भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं सभी की सुख-समृद्धि की कामना करता हूं। 
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उन्होंने आगे कहा, 'यह पवित्र त्योहार भाई-बहन के बीच प्रेमपूर्ण और गहरे रिश्ते की मिठास और आत्मीयता का प्रतीक है।'

क्या है भाई दूज?
भाई दूज रक्षा बंधन की तरह ही है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर धागा बांधती हैं, जो भाई-बहन के बीच के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। भाई दूज के दिन, बहनें अपने भाइयों के माथे पर 'टीका' लगाती हैं, जो उनके प्रति प्रेम और उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की प्रार्थना का प्रतीक है।

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