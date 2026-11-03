कर्नाटक: बंगलूरू में नूडल्स तीखे होने पर बवाल, असम के तीन कर्मचारियों को जमीन पर गिराकर पीटा; मामला दर्ज

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पुलिस के मुताबिक, घटना 29 अक्तूबर की देर रात इलेक्ट्रॉनिक सिटी थाना क्षेत्र के डोड्डाथोगुरु स्थित एक फास्ट फूड आउटलेट में हुई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कर्मचारियों पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं।पुलिस ने बताया कि नशे की हालत में बताए जा रहे कुछ लोग आउटलेट के कर्मचारियों के पास पहुंचे और नूडल्स में मसाले की मात्रा को लेकर उनसे बहस करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी।आरोपियों ने तीनों कर्मचारियों को जमीन पर गिरा दिया और उन्हें लात-घूंसों से पीटा। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे एक अन्य व्यक्ति पर भी हमला किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।पीड़ितों की शिकायत पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर चार लोगों को पकड़ा। इनकी पहचान डोड्डाथोगुरु निवासी रवि कुमार (31), पुट्टास्वामी (35), मनोहर (31) और सिद्धराज के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, चारों को संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस दिया गया और आगे की जांच पूरी होने तक छोड़ दिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।