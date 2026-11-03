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चक्रवात मुरासू: ओडिशा भी तूफान मुरासु की चपेट में! इन राज्यों में 24 घंटे का अलर्ट

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 03 Nov 2026 01:33 PM IST







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साइक्लोन मुरासु दस्तक दे चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है।

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