Bengal: झाड़ग्राम में बस के पेड़ से टकराने से 23 यात्री घायल, एस्प्लेनेड इलाके में पुलिस-ISF कार्यकर्ता भिड़े

पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले में शनिवार को करीब 35 यात्रियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार बस सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 23 बस यात्री घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

#WATCH | Clash broke out between ISF (Indian Secular Front) activists and Kolkata police at the Esplanade area of Kolkata, West Bengal pic.twitter.com/GbLDjk0ZLF