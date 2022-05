Bangalore weather: घुटनों तक पानी-सड़कें बनीं तालाब, कुछ घंटों की बारिश ने बेंगलुरु का हाल कर दिया बेहाल

मौसम के मिजाज इस बार किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि जीना भी मुहाल हो जाता है तो कभी बारिश कहर बनकर टूटती है। उत्तर भारत में जहां गर्मी से बुरा हाल है तो असम में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। अब कर्नाटक के बेंगलुरु का भी यही हाल है। यहां कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पनप रहे हैं। रिहाइशी इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। आलम यह है कि सड़क पर घुटनों तक पानी भर चुका है।

#WATCH | Karnataka: Incessant rains trigger severe waterlogging in var̥ious parts of Bengaluru.



Last night visuals from Bakshi Garden, Cottonpet, Bengaluru pic.twitter.com/yPZH3D6MXX