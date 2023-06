Odisha Train Accident: बालासोर ट्रेन हादसे के बाद का आंखों देखा मंजर, यात्री ने सुनाई भयावह कहानी

ओडिशा के बालासोर में तीन ट्रेनों के आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया है। अधिकारियों और डॉक्टरों के मुताबिक, भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 600 यात्री घायल हुए हैं। हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों ने दावा किया है कि मृतकों की संख्या 100 के करीब हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के आपस में टकराने से यह हादसा हुआ। घटनास्थल से हादसे के बाद की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यात्रियों ने हादसे का आंखों देखा मंजर बताया है।

#WATCH | Balasore, Odisha: A passenger who was in one of the derailed trains tells about the moment when the horrific train accident took place leaving hundreds injured so far. pic.twitter.com/z9MWc0T5mA

#WATCH | Visuals from the site of the train accident in Odisha's Balasore district where two passenger trains and one goods train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operations underway at the spot pic.twitter.com/6EdGystBk3 — ANI (@ANI) June 2, 2023

#WATCH | Somyaranjan Sethy, one of the victims of the horrific train accident in Odisha's Balasore, narrates about the incident pic.twitter.com/n0MnuyB8s3 June 2, 2023

#WATCH | Visuals from the spot where the horrific train accident took place in Odisha's Balasore district



Government of India has confirmed 2 deaths so far and Odisha Chief Secy Pradeep Jena has said that 300-400 have been injured pic.twitter.com/CEsbiNVZQn — ANI (@ANI) June 2, 2023

अस्पताल में भर्ती एक घायल यात्री ने कहा कि शाम 6:55 के आसपास कुछ आवाज आई और फिर ट्रेन पटल गई। तब पता चला कि ट्रेन हादसा हुआ है। यात्री ने कहा कि हादसे में बहुत लोग घायल हुए हैं। एंबुलेंस और बचाव कर्मी तुरंत आ गए थे।ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने भुवनेश्वर में मीडिया को बताया कि रात 11:45 बजे मिली जानकारी के मुताबिक करीब 600 घायल यात्रियों को विभिन्न अस्पालों में भर्ती कराया गया है। मौके पर करीब 80 डॉक्टर मौजूद हैं। हमें अभी मृतकों का सटीक आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन जो आंकड़ा मिला है वह 55-60 के बीच है। उन्होंने कहा कि NDRF की तीन टीमें और 20 से अधिक फायर सर्विस एंड रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर मौजूद हैं। जिला कलेक्टर, एसपी, रेंज आईजी मौके पर राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। करीब 500-600 बचाव कर्मी वहां मौजूद हैं।वहीं, भीषण ट्रेन हादसे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार रात बालासोर के लिए रवाना हो गए।