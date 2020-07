भाजपा उपाध्यक्ष पांडा का आरोप, आईएसआई-पाक के कुछ बॉलीवुड हस्तियों से हैं लिंक

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बैजयंत जय पांडा ने बॉलीवुड हस्तियों को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड की कुछ हस्तियों के संपर्क पाकिस्तान और आईएसआई से हैं। इतना ही नहीं इन हस्तियों पर शिकंजा कसने के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है।

Came across shocking threads documenting personal & business links of some Bollywood personalities with certain Pakistanis & NRIs with undeniable track record encouraging violence in J&K, who have verifiable links to ISI & Pak army. I urge patriotic Bollywoodies to renounce them.