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नेपाल: अच्छे-अच्छे मलबे में दब गए, 97 साल की बुजुर्ग कैसे बच गईं?

वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Ajeet Yadav Updated Mon, 31 Aug 2026 12:55 PM IST







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नेपाल: अच्छे-अच्छे मलबे में दब गए, 97 साल की बुजुर्ग कैसे बच गईं?

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