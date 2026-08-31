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Nepal: Even the strongest structures were reduced to rubble—how did 97-year-old Guna Maya survive?
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नेपाल: अच्छे-अच्छे मलबे में दब गए, 97 साल की बुजुर्ग कैसे बच गईं?
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