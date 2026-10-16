बचपन में ही दर्द देने लगी पीठ: हर 10 में चार बच्चे परेशान; मोबाइल-कंप्यूटर मासूमों को बना रहे बीमार

पीठ दर्द को आमतौर पर बढ़ती उम्र या घंटों काम करने से जुड़ी परेशानी माना जाता है, लेकिन अब कम उम्र के बच्चों में भी इसकी शिकायत सामने आ रही है। 10 स्कूलों में 1,225 बच्चों पर किए गए एक नए अध्ययन में करीब हर 10 में से चार बच्चों ने पीठ दर्द की बात कही। शहरी बच्चों में यह परेशानी ग्रामीण बच्चों के मुकाबले ज्यादा मिली। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा यूज बताया गया। भारती विद्यापीठ (डीम्ड यूनिवर्सिटी) मेडिकल कॉलेज, पुणे के चिकित्सकों ने यह अध्ययन किया।

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