निर्यात के नियमों में ढील: कैंसर-डायबिटीज समेत कई बीमारियों की दवाओं को भेजना होगा आसान, कंपनियों को राहत

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कैंसर, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई आधुनिक दवाएं तैयार करने में जैव तकनीक की मदद ली जाती है। ऐसी दवाओं को बनाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक किसी जीव की कोशिकाओं में खास आनुवंशिक निर्देश डालकर उनसे जरूरी प्रोटीन तैयार करवाते हैं। इसी तकनीक से बनने वाली दवाओं को आर-डीएनए दवाएं कहा जाता है। अब ऐसी दवाओं को विदेश भेजने की प्रक्रिया कुछ दवा कंपनियों के लिए आसान हो सकती है।