तिरंगा फहराएंगे दिपके LIVE: आज कनॉट पैलेस के पास जुटेंगे सीजेपी समर्थक, दिल्ली से मुंबई तक हलचल; पुलिस मुस्तैद

04:33 AM, 16-Oct-2026 पुलिस ने कहा-11 लोगों को मंजूरी, बाकी दूर रहें; उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के संबंध में दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि वह सीजेपी के प्रदर्शन में सिर्फ 11 लोगों के समूह को राष्ट्रीय ध्वज लेकर और राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। कनॉट प्लेस व आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में किसी भी तरह के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के संबंध में दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि वह सीजेपी के प्रदर्शन में सिर्फ 11 लोगों के समूह को राष्ट्रीय ध्वज लेकर और राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। कनॉट प्लेस व आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में किसी भी तरह के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

04:13 AM, 16-Oct-2026 दो दिनों के लिए सेंट्रल पार्क बंद, दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात NDMC ने दो दिनों के लिए सेंट्रल पार्क बंद करने के पीछे "प्रशासनिक कारण" का जिक्र किया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कनॉट प्लेस विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल नहीं है। पुलिस ने लोगों से सीजेपी की तरफ से आहूत मार्च से दूर रहने का आग्रह किया है। हालांकि, पुलिस ने कहा कि वह लोगों के एक चुनिंदा समूह को राष्ट्रीय ध्वज लहराने और राष्ट्रगान गाने की सुविधा दे सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आज के विरोध प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी में पहले से ही अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात हैं। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणनीतिक स्थानों पर कर्मियों को तैनात करेगी। NDMC ने दो दिनों के लिए सेंट्रल पार्क बंद करने के पीछे "प्रशासनिक कारण" का जिक्र किया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कनॉट प्लेस विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल नहीं है। पुलिस ने लोगों से सीजेपी की तरफ से आहूत मार्च से दूर रहने का आग्रह किया है। हालांकि, पुलिस ने कहा कि वह लोगों के एक चुनिंदा समूह को राष्ट्रीय ध्वज लहराने और राष्ट्रगान गाने की सुविधा दे सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आज के विरोध प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी में पहले से ही अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात हैं। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणनीतिक स्थानों पर कर्मियों को तैनात करेगी।

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03:49 AM, 16-Oct-2026 सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों की कड़ी में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों की कड़ी में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का आह्वान किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को 13 अक्तूबर को जंतर मंतर में जबरन प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा है। बाद में दोनों को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ CJP ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ उसी जगह लौटने का फैसला किया। दिपके ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया, "दिल्ली पुलिस को तिरंगा लहराए जाने में क्या दिक्कत है?" 16 अक्तूबर के दिन NDMC की तरफ से सेंट्रल पार्क बंद रहने की घोषणा पर दिपके ने कहा, 'अगर हम 100 जगहों की घोषणा करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी सभी 100 जगहों को बंद करा देंगे?' दिपके ने कहा है कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वे अपने शहरों में शाम पांच बजे तिरंगे के साथ बाहर निकलें और एकजुट होकर सरकार को आईना दिखाएं। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों की कड़ी में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का आह्वान किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को 13 अक्तूबर को जंतर मंतर में जबरन प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा है। बाद में दोनों को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ CJP ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ उसी जगह लौटने का फैसला किया। दिपके ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया, "दिल्ली पुलिस को तिरंगा लहराए जाने में क्या दिक्कत है?" 16 अक्तूबर के दिन NDMC की तरफ से सेंट्रल पार्क बंद रहने की घोषणा पर दिपके ने कहा, 'अगर हम 100 जगहों की घोषणा करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी सभी 100 जगहों को बंद करा देंगे?' दिपके ने कहा है कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वे अपने शहरों में शाम पांच बजे तिरंगे के साथ बाहर निकलें और एकजुट होकर सरकार को आईना दिखाएं।

03:20 AM, 16-Oct-2026 हम सब सत्ता बदलना चाहते हैं: प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बृहस्पतिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सत्ता बदलने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके, छात्र संगठनों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूषण ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सरकार के प्रति असंतोष फैलाना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब वास्तव में सत्ता परिवर्तन के लिए है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भाजपा ने खुद सत्ता परिवर्तन के लिए कई आंदोलन चलाए हैं। अब वे कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की कोई साजिश हो रही है।

02:59 AM, 16-Oct-2026 दिपके बोले- लहरा दो तिरंगा... कनॉट पैलेस के पास पार्क क्यों बंद किया गया? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जनता और युवाओं से शुक्रवार, 16 अक्तूबर को शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में तिरंगे झंडे के साथ इकट्ठा होने की अपील की है। इस अपील के बीच नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्तूबर को "प्रशासनिक कारणों" से बंद रहेगा। NDMC ने पार्क में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का अनुरोध भी किया है। पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस के व्यापारी और बाजार संघों ने अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मांगी है। उन्हें त्योहारों के मौसम में कारोबार प्रभावित होने का डर है। दिल्ली पुलिस की चेतावनी में क्या? बीते कुछ महीने से आंदोलन कर रहे दिपके के आह्वान से पहले दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस बात पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित तरीके से और उचित सम्मान, गरिमा व शालीनता के साथ फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रगान भी इसी तरह गाया जाना चाहिए।