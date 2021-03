औरंगाबाद में कोरोना संक्रमित महिला से छेड़छाड़, विधानसभा में उठा मामला, आरोपी डॉक्टर निलंबित

छेड़छाड़ की घटना दो दिन पहले की है। जब नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने कोरोना संक्रमित महिला के साथ छेड़खानी का प्रयास किया। डॉक्टर की इस हरकत पर महिला ने जमकर हंगामा किया और अपना विरोध जताया। इस मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंचने के बाद डॉक्टर और इस पूरे मामले की छानबीन शुरू गई।

Woman admitted at Padampura COVID centre in Maharashtra's Aurangabad y'day alleged physical assault against a doctor. We've dismissed him. In CCTV footage, the 2 are talking but no assault seen. We've found that both knew each other: Medical Officer (in pic), Corporation Hospital pic.twitter.com/4Q41RlOJ4Y