{"_id":"62830b356a26ce7afd660e18","slug":"asaduddin-owaisi-on-gyanvapi-survey-says-aurangzeb-is-responsible-for-inflation-and-unemployment-in-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shivling In Gyanvapi: ज्ञानवापी मामले को 'औरंगजेब' से जोड़ने पर भड़के ओवैसी, कहा- शिवलिंग नहीं, फव्वारा मिला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 17 May 2022 08:10 AM IST