Asaduddin Owaisi: ओवैसी बोले- सामाजिक रूप से भारत को तबाह करने के मिशन पर भाजपा, पीएम मोदी का 56 इंच का सीना हो गया गायब

अपने बयानों को लेकर विवादों से घिरे रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को भी चर्चा में रहे। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके उन्होंने भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस हिंदुत्व वैचारिक परियोजना से कमजोर और नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। इतना ही नहीं उन्होंने पीएम मोदी पर प्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि हमारे पास एक पीएम साहब हैं, जिनका 56 इंच का सीना गायब हो गया है।

Barrister @asadowaisi spoke at a press conference about @himantabiswa Madrassa remark & other issues https://t.co/GgEUmBuyVi