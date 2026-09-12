कार कूटनीति: अलग-अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ सफर कर चुके पीएम मोदी, सबसे अधिक सुर्खियों में रहा पुतिन का साथ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में एक दर्जन से ज्यादा बार शिखर नेताओं के साथ कार साझा की है। प्रधानमंत्री चार बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन, एक बार इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और एक बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रों के साथ कार साझा कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ एक बार, यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जार्डन के क्राऊन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय, इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपित शावकत मिर्जियोवेव के साथ भी एक कार में यात्रा कर चुके हैं।

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रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही है, लेकिन दोनों ने कभी कार साझा नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन अब तक चार बार कार साझा कर चुके हैं। आखिर यह रूस की कौन सी कूटनीति है?