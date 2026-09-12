फैक्ट चेक: एलओसी पर आतंकी गतिविधि और सैन्य हलचल की खबरें पूरी तरह फर्जी, भारतीय सेना ने खारिज किए दावे

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🚨 Trace the Truth



❌ The X account @KashmirIntel_ is circulating fake reports alleging increased terrorist activity near the Line of Control (LoC), linking these claims to reports that the Indian military has asked residents to vacate houses near major garrisons in north… pic.twitter.com/H9i31viDqk विज्ञापन विज्ञापन — INDIAN ARMY FACT CHECK (@MythbusterXX) September 12, 2026

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने फैक्ट-चेक अकाउंट से जानकारी देते हुए सेना ने बताया कि '@KashmirIntel_' नाम का एक्स हैंडल फर्जी खबर फैला रहा है। यह हैंडल इन दावों को इस झूठी बात से जोड़ रहा था कि कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में स्थानीय निवासियों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि एलओसी पर आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी और 'असामान्य सैन्य हलचल' के दावे पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं।सेना ने आगे बताया कि यह भ्रामक सूचना फैलाने वाला अकाउंट असल में पाकिस्तान समर्थित दुष्प्रचार (प्रोपेगैंडा) हैंडल है, जो यूरोप से संचालित होता है। यह हैंडल पहले भी कई मौकों पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए जिम्मेदार रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, इन झूठे दावों को फैलाने का मुख्य मकसद एलओसी के मौजूदा हालात को लेकर एक भ्रामक और गलत माहौल तैयार करना है।सेना ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस पूरे खेल को समझाते हुए लिखा, "आतंकियों से जुड़े अपुष्ट दावे + सैन्य जमावड़े की बेबुनियाद बातें + मनगढ़ंत अटकलें = भ्रामक जानकारी। किसी भी बात को फैलाने से पहले उसकी सच्चाई जांचें।"सेना ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे गैर-प्रमाणित दावों पर कतई यकीन न करें और न ही इन्हें आगे बढ़ावा दें। सेना ने सभी से अपील की कि वे इस तरह की खबरों को शेयर या प्रचारित करने से पहले उनकी सत्यता की जांच जरूर कर लें।