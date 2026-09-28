{"_id":"6ab99be631f62e744604b713","slug":"risk-of-heavy-rain-thunderstorms-and-lightning-strikes-in-these-states-imd-issues-alert-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"देश के इन राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी-बिजली गिरने का खतरा,IMD ने जारी किया अलर्ट!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन बारिश का दौर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार यानी 28 सितंबर को भी देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तराखंड, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है।



सोमवार को पहाड़ी इलाकों में मौसम विशेष रूप से सक्रिय रह सकता है। उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा सकती है। उत्तर-पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा भी रहता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी पर ध्यान देना और मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचना महत्वपूर्ण होगा। सितंबर के अंतिम दिनों में मानसून की सक्रियता के कारण देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी कुछ क्षेत्रों में मौसम अस्थिर बना रह सकता है।



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