कोलकाता: पुलिस ने भाजपा कार्यालय के पास से बरामद किए 51 बम

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। चुनाव के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले की कई घटना सामने आई है। इसी बीच शनिवार को मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा साझा किए गए इनपुट के आधार पर, कोलकाता पुलिस के एंटी राउडी सेक्शन ने भाजपा कार्यालय के पास हेस्टिंग्स क्रॉसिंग क्षेत्र से 51 बम बरामद किए हैं। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है।

Based on the input shared by the Military Intelligence, Anti Rowdy Section of Kolkata Police recovered 51 bombs from Hastings crossing area, near BJP Party office: Sources#WestBengal pic.twitter.com/zubooIg7vm