आंध्र प्रदेश स्कूल हमला मामला: गंभीर घायल छात्रा को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया बंगलूरू, सरकार उठाएगी पूरा खर्च

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यह घटना अनंतपुर जिले के राप्टाडु स्थित जिला परिषद हाई स्कूल की है। पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति कथित तौर पर स्कूल के एक क्लासरूम में घुसा और चेनसॉ से दो छात्राओं पर हमला कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गंभीर रूप से घायल छात्रा का दाहिना हाथ पूरी तरह कट गया है। उसके चेहरे और गर्दन पर भी चोटें आई हैं। इसके अलावा सिर और पसलियों में कई फ्रैक्चर हुए हैं और रक्त वाहिकाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। छात्रा को पहले अनंतपुर सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों की टीम के साथ उसे बंगलूरू भेजा गया। मंत्री के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने पर छात्रा की हालत नाजुक थी।हमले में घायल दूसरी छात्रा दलित समुदाय से है। मंत्री के मुताबिक, उसने अपनी सहपाठी को बचाने के लिए बीच-बचाव किया था। इस दौरान उसके टखने में कट लगा और फ्रैक्चर भी हुआ। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंत्री सत्य कुमार यादव ने दोस्त को बचाने के लिए दिखाई गई बहादुरी को देखते हुए उसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने की सिफारिश की है।स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि छात्रा के माता-पिता की सहमति के बाद उसे बंगलूरू भेजने की व्यवस्था की गई। इसके लिए दो एंबुलेंस और मेडिकल टीम तैनात की गई थी। मंत्री ने छात्रा से अस्पताल भेजे जाने से पहले मुलाकात भी की थी। उन्होंने बताया कि गंभीर चोटों के बावजूद छात्रा होश में थी और उनके हाल पूछने पर उसने अंगूठे का इशारा कर जवाब दिया।मंत्री के मुताबिक, आरोपी नागुलुरु गांव का रहने वाला है। वह ऑटो रिक्शा के साथ स्कूल के गेट से अंदर दाखिल हुआ था। स्कूल में चारदीवारी और चौकीदार होने के बावजूद वह परिसर में पहुंच गया। शनिवार शाम 7 बजे तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर कहा कि कक्षा में छात्रा पर हुए हमले से वह बेहद दुखी और गुस्से में हैं। उन्होंने घायल छात्रा को बेहतर इलाज देने और आरोपी को जल्द पकड़कर कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं।