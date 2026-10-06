आंध्र प्रदेश: पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप, नौसेना कर्मी समेत दो गिरफ्तार; गोपनीय जानकारी भेजने का भी दावा

आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में नौसेना से जुड़ा एक कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी गोपनीय जानकारी जुटाकर साझा की।

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पुलिस के मुताबिक, संदिग्धों ने विशाखापत्तनम (विजाग) और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी जानकारी एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए साझा की। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह जानकारी किसे और किस उद्देश्य से भेजी गई थी।पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने रक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी एकत्र की। इसके बाद इसे साझा करने का आरोप है। मामले की जांच के दौरान पुलिस इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।