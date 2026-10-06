फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Andhra Pradesh Espionage Case: 2 Arrested, Including Naval Staff, Over Alleged Pakistan Spying

आंध्र प्रदेश: पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप, नौसेना कर्मी समेत दो गिरफ्तार; गोपनीय जानकारी भेजने का भी दावा

Tue, 06 Oct 2026 05:39 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विशाखापत्तनम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विशाखापत्तनम Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 06 Oct 2026 05:39 PM IST
सार

आंध्र प्रदेश में पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के मामले में पुलिस ने नौसेना कर्मी समेत दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा की।

विज्ञापन
Andhra Pradesh Espionage Case: 2 Arrested, Including Naval Staff, Over Alleged Pakistan Spying
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में नौसेना से जुड़ा एक कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी गोपनीय जानकारी जुटाकर साझा की।

विज्ञापन


एन्क्रिप्टेड चैनल के जरिए भेजी जानकारी
पुलिस के मुताबिक, संदिग्धों ने विशाखापत्तनम (विजाग) और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी जानकारी एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए साझा की। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह जानकारी किसे और किस उद्देश्य से भेजी गई थी।
विज्ञापन


रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी जानकारी का आरोप
पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने रक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी एकत्र की। इसके बाद इसे साझा करने का आरोप है। मामले की जांच के दौरान पुलिस इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed