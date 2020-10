महाराष्ट्र: पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता

महाराष्ट्र के पालघर में मंगलवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, पालघर में रात 9:33 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि, भूकंप की वजह से फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

An earthquake with a magnitude of 3.5 on the Richter Scale hit Palghar in Maharashtra at 9:33 pm today: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/dvwYn5OUw6