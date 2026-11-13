गृह मंत्री का पुणे दौरा: पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार को देंगे श्रद्धांजलि, प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 15 नवंबर से पुणे के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव (एनएचईसी) की पुनरुद्धार पहल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, वे दिवंगत अजीत पवार की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यह दौरा सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनएचईसी के पुनरुद्धार परियोजना का शिलान्यास 15 नवंबर को होगा। यह कई वर्षों की निष्क्रियता के बाद संस्था को फिर से शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम है।

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