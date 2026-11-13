गृह मंत्री का पुणे दौरा: पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार को देंगे श्रद्धांजलि, प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 15 नवंबर से दो दिवसीय पुणे दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 1974 में स्थापित नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव के पुनरुद्धार की पहल का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 16 नवंबर को महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
विस्तार
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 15 नवंबर से पुणे के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव (एनएचईसी) की पुनरुद्धार पहल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, वे दिवंगत अजीत पवार की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यह दौरा सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनएचईसी के पुनरुद्धार परियोजना का शिलान्यास 15 नवंबर को होगा। यह कई वर्षों की निष्क्रियता के बाद संस्था को फिर से शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम है।
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एनएचईसी एक सहकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1974 में तलेगांव में हुई थी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि यह पहल शाह और केंद्र के विशेष प्रयासों का परिणाम है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य देश के सहकारी क्षेत्र को और अधिक मजबूत करना है। एनएचईसी से चीनी और डेयरी उद्योगों के लिए आधुनिक मशीनरी बनाने की उम्मीद है। इसके पुनरुद्धार से मावल और पुणे जिले में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगा और मशीनरी निर्यात के अवसर भी बनाएगा।
पुनरुद्धार पहल का महत्व
यह पुनरुद्धार पहल नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव को फिर से सक्रिय करने पर केंद्रित है। संस्था कई वर्षों से निष्क्रिय थी, जिससे क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता प्रभावित हो रही थी। शाह और केंद्र सरकार ने इस परियोजना को विशेष प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह पहल 'सहकार से समृद्धि' के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। इसके माध्यम से सहकारी संस्थाओं को नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।
आर्थिक और रोजगार लाभ
एनएचईसी के फिर से शुरू होने से क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि की संभावना है। यह चीनी और डेयरी उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक मशीनरी बनाएगा। मुरलीधर मोहोल के अनुसार, इससे मावल और पुणे जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय उद्योगों को भी इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। भविष्य में भारतीय निर्मित मशीनरी के निर्यात के लिए भी रास्ते खुलेंगे। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा।
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अजीत पवार की प्रतिमा का अनावरण
अमित शाह 16 नवंबर को जिला परिषद परिसर में अजीत पवार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। वे महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनका निधन इस साल 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में हुआ था। यह अनावरण उनके सार्वजनिक जीवन और योगदान को याद करने के लिए किया जा रहा है।