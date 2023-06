Gujarat: अमित शाह ने 'रथ यात्रा' से पहले जगन्नाथ मंदिर की 'मंगला आरती', कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जमालपुर क्षेत्र में 'रथ यात्रा' से पहले जगन्नाथ मंदिर की 'मंगला आरती' में हिस्सा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में मनाए जाने वाले 'रथ यात्रा' महोत्सव को पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा माना जाता है।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah participates in Mangla Aarti at Jagannath Temple, before the Jagannath Rath Yatra 2023. pic.twitter.com/JgiQV0J2np