एअर इंडिया फुकेट-दिल्ली फ्लाइट का पायलट नशे में था: एएआईबी की जांच में पुष्टि, टर्बुलेंस से कई लोग हुए थे घायल
एएनआई, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 04 Sep 2026 12:19 PM IST
सार
एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट का पायलट एएआईबी की जांच में नशे में पाया गया है। एएआईबी ने इस मामले को बेहद गंभीर माना है और डीजीसीए को इस मामले में कड़ी कार्रवाई की भी सिफारिश की है।
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विस्तार
एएआईबी की जांच में एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट के नशे में होने की पुष्टि हुई है। 4 अगस्त की घटना में इस उड़ान में टर्बुलेंस हुआ था, जिसमें एक झटके में विमान 300 फीट नीचे आ गया था। इस घटना में कई यात्री घायल हुए थे। एएआईबी ने एक बयान में कहा है कि विमान का कमांडिंग पायलट साइकोएक्टिव पदार्थ परीक्षण में नॉन निगेटिव पाया गया है। डीजीसीए ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। एएआईबी ने कहा है कि कमांडिंग पायलट की नशे में होने की पुष्टि गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी और अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है।
एएआईबी ने डीजीसीए से की कार्रवाई की सिफारिश
एएआईबी ने अपनी अंतरिम सुरक्षा सिफारिश में कहा, 'उड़ान दल के एक सदस्य में साइकोएक्टिव पदार्थ की जांच का परिणाम नॉन-नेगेटिव पाए जाने के मद्देनजर, यह सिफारिश की जाती है कि डीजीसीए साइकोएक्टिव पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करे।'
घटना के चलते कई यात्री हुए थे घायल
4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई 2379 एयरबस A320 विमान से संचालित की गई थी। विमान में दो पायलट और छह केबिन क्रू समेत कुल 145 लोग सवार थे। इस घटना में एयरबस A320 विमान अचानक से 300 फुट नीचे आ गया था, जिससे कई यात्री घायल हुए थे और विमान में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी। 10 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विमान के दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने के बाद 24 लोगों को चिकित्सकीय सहायता दी गई। इनमें से चार लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। एजेंसी ने कहा, 'साइकोएक्टिव पदार्थ के सेवन की पुष्टि गंभीर चिंता का विषय है और एएआईबी प्राथमिकता के आधार पर डीजीसीए द्वारा उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।'
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एएआईबी ने डीजीसीए से की कार्रवाई की सिफारिश
एएआईबी ने अपनी अंतरिम सुरक्षा सिफारिश में कहा, 'उड़ान दल के एक सदस्य में साइकोएक्टिव पदार्थ की जांच का परिणाम नॉन-नेगेटिव पाए जाने के मद्देनजर, यह सिफारिश की जाती है कि डीजीसीए साइकोएक्टिव पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करे।'
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घटना के चलते कई यात्री हुए थे घायल
4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट एआई 2379 एयरबस A320 विमान से संचालित की गई थी। विमान में दो पायलट और छह केबिन क्रू समेत कुल 145 लोग सवार थे। इस घटना में एयरबस A320 विमान अचानक से 300 फुट नीचे आ गया था, जिससे कई यात्री घायल हुए थे और विमान में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी। 10 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विमान के दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने के बाद 24 लोगों को चिकित्सकीय सहायता दी गई। इनमें से चार लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। एजेंसी ने कहा, 'साइकोएक्टिव पदार्थ के सेवन की पुष्टि गंभीर चिंता का विषय है और एएआईबी प्राथमिकता के आधार पर डीजीसीए द्वारा उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।'
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