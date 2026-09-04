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सीजेपी प्रोटेस्ट: निशु आजाद के सपोर्ट में उतरे राहुल गांधी, सरकार पर कर दिया बड़ा एलान

Fri, 04 Sep 2026 01:15 PM IST
Pallavi Kashyap वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 04 Sep 2026 01:15 PM IST
CJP Protest news Rahul Gandhi statement in support of Nishu azad
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि निशु, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हालांकि एक बार फिर निशु मामले को लेकर सीजेपी प्रदर्शन कर रही है।
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