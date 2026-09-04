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सीजेपी प्रोटेस्ट: निशु आजाद के सपोर्ट में उतरे राहुल गांधी, सरकार पर कर दिया बड़ा एलान

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 04 Sep 2026 01:15 PM IST







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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि निशु, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हालांकि एक बार फिर निशु मामले को लेकर सीजेपी प्रदर्शन कर रही है। ... और पढ़ें