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महाराष्ट्र: नवी मुंबई में नाबालिग का स्कूल बस में यौन शोषण, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार; पुलिस हिरासत में भेजा गया

Fri, 04 Sep 2026 01:56 PM IST
सुनील मेहरोत्रा
Sunil Mehrotra सुनील मेहरोत्रा
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:56 PM IST
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Maharashtra: Minor assaulted on school bus in Navi Mumbai; accused driver arrested and remanded to custody
अपराध (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला
नवी मुंबई के कामोठे में एक निजी स्कूल बस में तीन साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किए जाने का मामला सामने  आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस के 30 वर्षीय ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, बच्ची कामोठे स्थित एक निजी स्कूल में किंडरगार्टन कक्षा में पढ़ती है और रोजाना स्कूल आने-जाने के लिए निजी बस का इस्तेमाल करती थी। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे ड्राइवर बच्चों को स्कूल से उनके घर छोड़ने के लिए बस लेकर निकला था। रास्ते में बच्चे एक-एक करके अपने घर के पास उतरते गए। बच्ची का घर सबसे बाद में आता था। इस वजह से कुछ देर बाद बस में बच्ची और ड्राइवर ही रह गए।
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आरोप है कि इसी दौरान ड्राइवर ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ बस के अंदर यौन शोषण किया। बच्ची जब घर पहुंची तो उसने पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की। उसकी हालत देखकर परिवार के लोगों ने उससे पूछताछ की। इस दौरान बच्ची ने अपनी दादी को बताया कि बस में ड्राइवर ने उसके साथ गंदी हरकत की थी। बच्ची की बात सुनकर परिवार के लोग सकते में आ गए।

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इसके बाद बच्ची की दादी ने स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी दी और पुलिस से संपर्क किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा। जांच के दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस स्कूल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ड्राइवर को गुरुवार को पनवेल की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
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