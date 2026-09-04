महाराष्ट्र: नवी मुंबई में नाबालिग का स्कूल बस में यौन शोषण, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार; पुलिस हिरासत में भेजा गया

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नवी मुंबई के कामोठे में एक निजी स्कूल बस में तीन साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस के 30 वर्षीय ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।